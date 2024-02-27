Мужчину спасли из пожара в Жамбылской области
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
45Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Пожар произошёл в одном из домов Жанатаса в Жамбылской области. Пострадал 53-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Открытый огонь возник в квартире на третьем этаже.
"Из пожара спасён и доставлен в больницу гражданин 1971 года рождения", - уточнили в МЧС.
В тушении участвовали два человека и одна единица техники.
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