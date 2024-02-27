Мужчину спасли из пожара в Жамбылской области

Пожар произошёл в одном из домов Жанатаса в Жамбылской области. Пострадал 53-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Открытый огонь возник в квартире на третьем этаже.

"Из пожара спасён и доставлен в больницу гражданин 1971 года рождения", - уточнили в МЧС.

В тушении участвовали два человека и одна единица техники.