  • 27 Февраля, 23:00
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Мужчину спасли из пожара в Жамбылской области

Сегодня, 22:52
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 22:52
Сегодня, 22:52
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Пожар произошёл в одном из домов Жанатаса в Жамбылской области. Пострадал 53-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Открытый огонь возник в квартире на третьем этаже. 

"Из пожара спасён и доставлен в больницу гражданин 1971 года рождения", - уточнили в МЧС.

В тушении участвовали два человека и одна единица техники.

 

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