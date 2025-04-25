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Мужчину сбили возле Дома министерств в Астане

Сегодня, 10:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: baigenews.kz

В Астане проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего на улице Достык возле Дома министерств, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля марки Nissan совершила наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

"Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Проверка по факту ДТП продолжается, по результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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