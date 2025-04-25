В Астане проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего на улице Достык возле Дома министерств, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля марки Nissan совершила наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

"Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Проверка по факту ДТП продолжается, по результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством.