Мужчину с травмой ноги спустили с горы Кокшетау
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
111Фото: borovoe-tour.kz
Ночью 37-летний мужчина поскользнулся и повредил ногу во время спуска с горы Кокшетау в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Рядом с пострадавшим находился друг, который позвонил в службу спасения.
"Незамедлительно прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда оказали первую медицинскую помощь и спустили пострадавшего с высоты 900 метров, после чего передали карете скорой помощи", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили казахстанцам о важности соблюдения мер безопасности в горах.
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