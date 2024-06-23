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Мужчину с травмой ноги спустили с горы Кокшетау

Сегодня, 13:12
АВТОР
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borovoe-tour.kz Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: borovoe-tour.kz

Ночью 37-летний мужчина поскользнулся и повредил ногу во время спуска с горы Кокшетау в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Рядом с пострадавшим находился друг, который позвонил в службу спасения.

"Незамедлительно прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда оказали первую медицинскую помощь и спустили пострадавшего с высоты 900 метров, после чего передали карете скорой помощи", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили казахстанцам о важности соблюдения мер безопасности в горах.

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