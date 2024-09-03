  • 3 Сентября, 15:46
  • BAIGENEWS

Мужчину с простреленной головой нашли в Алматы

Сегодня, 14:48
АВТОР
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Мужчину с простреленной головой нашли в Алматы Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Тело мужчины нашли в автомобиле. Полиция рассматривает версию суицида, передаёт BaigeNews.  

"По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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