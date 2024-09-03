Мужчину с простреленной головой нашли в Алматы

Тело мужчины нашли в автомобиле. Полиция рассматривает версию суицида, передаёт BaigeNews.

"По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.