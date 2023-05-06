Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара

В полицию Павлодара поступило сообщение о том, что около торгового дома по улице Академика Сатпава разгуливает мужчина с ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, снятое очевидцем из окна проезжавшего мимо автобуса, разлетелось по социальным сетям.

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На кадрах видно, как раздетый до пояса мужчина достаточно крупного телосложения переходит проезжую часть, размахивая ножом.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области уточнили, что факт был зарегистрирован 6 мая в Северном ОП города.

"Незамедлительно к указанному адресу направлены автопатрули и следственно-оперативная группа. 39-летний мужчина задержан, личность его установлена. Кухонный нож, находившийся в руке мужчины, изъят. Мужчину доставили в органы здравоохранения для проведения освидетельствования. Выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в полиции.

Мужчина доставили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления. Полицейские проводят проверку.

