Лента новостей

Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара Сегодня, 10:49
271
Сегодня, 10:49
271

Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара

В полицию Павлодара поступило сообщение о том, что около торгового дома по улице Академика Сатпава разгуливает мужчина с ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, снятое очевидцем из окна проезжавшего мимо автобуса, разлетелось по социальным сетям.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

На кадрах видно, как раздетый до пояса мужчина достаточно крупного телосложения переходит проезжую часть, размахивая ножом.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области уточнили, что факт был зарегистрирован 6 мая в Северном ОП города.

"Незамедлительно к указанному адресу направлены автопатрули и следственно-оперативная группа. 39-летний мужчина задержан, личность его установлена. Кухонный нож, находившийся в руке мужчины, изъят. Мужчину доставили в органы здравоохранения для проведения освидетельствования. Выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения", —  сообщили в полиции.

Мужчина доставили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления. Полицейские проводят проверку.
 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:49
271
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх