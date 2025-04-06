Патрульные Национальной гвардии предотвратили трагедию в Медеуском районе Алматы: спасали жизнь мужчине с ножевым ранением, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии РК, во время обхода улицы Пушкина военнослужащие части 5571 — рядовые Аян Бимурза, Абзал Омаров и Ескендир Закиров — заметили истекающего кровью мужчину. Как выясниось, у пострадавшего была глубокая рана на бедре, нанесённая ножом.

"Мы сразу перевязали рану, чтобы остановить кровь, и вызвали скорую и полицию. Все прибыли быстро, медики помогли пострадавшему, а полицейские начали выяснять обстоятельства нападения", — рассказал начальник патрульного наряда Аян Бимурза.

Раненый мужчина остался жив благодаря оперативным действиям патрульных.

В тот же день гвардейцы задержали в Наурызбайском районе группу подозрительных молодых людей. У них изъяли свёрток с веществом растительного происхождения и самодельное приспособление для употребления наркотиков. Задержанием руководил младший сержант Али Турлыгожа, в группе также были рядовые Багдаулет Мырзахан, Жанболат Аятулы, Сая Куандык и Мухамед-Али Сериков.

Нацгвардия ежедневно обеспечивает порядок на улицах, и, как показали эти случаи, гвардейцы не только охраняют покой граждан, но и готовы прийти на помощь в экстренной ситуации.