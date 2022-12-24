Мужчину с гранатой обезвредили полицейские в Павлодаре

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Пьяный житель Павлодара угрожал взорвать гранату в квартире одной из многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские прибыли по сигналу и обезвредили 47-летнего мужчину. В настоящее время саперы проверяют предмет, похожий на взрывное устройство.

"В 11:30 часов в полицию города поступил вызов о семейном скандале. В квартире дебоширил пьяный мужчина. Он кричал, что взорвет гранату. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали переговоры с буяном. И, улучив момент, один из полицейских выхватил гранату из руки мужчины. После чего он был обездвижен и обезврежен", — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Кроме того, полицейским пришлось оповестить все спецслужбы и эвакуировать жильцов.