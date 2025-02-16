Мужчину придавило 300-килограммовым рулоном сена в ЗКО
Спасатели применили специальное оборудование и вытащили пострадавшего.
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
70Фото: МЧС РК
42-летнего жителя села Каратобе в ЗКО придавило-300 килограммовым рулоном сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Случайный прохожий, услышавший его зов о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.
"Сотрудники МЧС применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сельчанин жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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