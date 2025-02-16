  • 16 Февраля, 13:23
  • BAIGENEWS

Мужчину придавило 300-килограммовым рулоном сена в ЗКО

Спасатели применили специальное оборудование и вытащили пострадавшего.

Сегодня, 12:59
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: МЧС РК

42-летнего жителя села Каратобе в ЗКО придавило-300 килограммовым рулоном сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Случайный прохожий, услышавший его зов о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.

"Сотрудники  МЧС применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сельчанин жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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