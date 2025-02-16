42-летнего жителя села Каратобе в ЗКО придавило-300 килограммовым рулоном сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Случайный прохожий, услышавший его зов о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.

"Сотрудники МЧС применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сельчанин жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.