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Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге
В Алматы задержали троих молодых людей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Управлении полиции Бостандыкского района, задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съёмной квартире и, применяя силу, вымогали у него миллион тенге.
Предварительно фигуранты отобрали у жертвы мобильный телефон и золотую цепочку.
"Необходимой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.
Под подозрение попали 28-летний гражданин Ф., житель Алматинской области. И двое жителей ВКО - 24-летний С. и 27-летний Ж..
Мужчин водворили в изолятор временного содержания.
Начато расследование по части 3 статьи 194 УК РК - “Вымогательство” и по части 2 статьи 125 УК РК - “Похищение человека”.
Иные детали по уголовному делу в полиции пока не разглашают.
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