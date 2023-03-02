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Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 16:52
90
Сегодня, 16:52
90
Фото: polisia.kz

Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге

В Алматы задержали троих молодых людей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в Управлении полиции Бостандыкского района, задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съёмной квартире и, применяя силу, вымогали у него миллион тенге. 

Предварительно фигуранты отобрали у жертвы мобильный телефон и золотую цепочку. 

"Необходимой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны",  – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Под подозрение попали 28-летний гражданин Ф., житель Алматинской области. И двое жителей ВКО - 24-летний С. и 27-летний Ж.. 

Мужчин водворили в изолятор временного содержания. 

Начато расследование по части 3 статьи 194 УК РК - “Вымогательство” и по части 2 статьи 125 УК РК - “Похищение человека”.  

Иные детали по уголовному делу в полиции пока не разглашают.

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#похищение #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:52
90
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