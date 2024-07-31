Мужчину подозревают в нападении на ребенка в Алматы

Видео инцидента опубликовали в соцсетях, передаёт BaigeNews. На нем видно, как мужчина с мальчиком пришли на футбольное поле. Ребенок получил удар от ровесника, после этого мужчина схватил за шею и бросил на землю обидчика мальчика.

По информации пресс-службы Департамента полиции города Алматы, на мужчину было заведено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений ребенку.