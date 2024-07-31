Мужчину подозревают в нападении на ребенка в Алматы
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Видео инцидента опубликовали в соцсетях, передаёт BaigeNews. На нем видно, как мужчина с мальчиком пришли на футбольное поле. Ребенок получил удар от ровесника, после этого мужчина схватил за шею и бросил на землю обидчика мальчика.
По информации пресс-службы Департамента полиции города Алматы, на мужчину было заведено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений ребенку.
"По факту нанесения телесных повреждений ребенку Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчина непременно понесет наказание, предусмотренное законодательством РК", - говорится в сообщении.