Мужчину осудили за продажу туш сайгаков в Казахстане

В Аркалыке выявили мужчину, реализовывающего мясо сайгаков. Проведено досудебное расследование, изъято пять туш животных, ущерб государству составил более 21 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.

Приговор вступил в законную силу.