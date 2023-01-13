Мужчину осудили за поджог чужого авто в Астане

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В Астане вынесен приговор мужчине, который поджёг чужой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.

Приговор М. вынесен по факту умышленного уничтожения чужого имущества (часть 2 статья 202 УК РК).

"В сентябре 2019 года М. подошёл к припаркованной автомашине, из которой выходил Б., высказал выдуманные замечания по поводу нарушения ПДД последним, далее нанёс удары, что привело к потасовке между сторонами. В этот же день М. разбил стекло автомашины, закинул бутылку с бензином в салон и повредил имущество путём поджога, причинив авто, принадлежащий ТОО, крупный ущерб в размере 4,6 миллиона тенге", - сообщили в суде.

М. свою вину не признал. Вина подсудимого нашла подтверждение совокупностью показаний свидетеля и представителя потерпевшего, исследованных доказательств, заключения экспертиз, видеозаписью камер наблюдения, материалами уголовного дела.

По делу не имеются смягчающих вину обстоятельств. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения при наличии рецидива, так как М. ранее имел судимость за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

М. приговорён к четырём годам лишения свободы. Также с него взыскан материальный ущерб в пользу ТОО. Приговор суда вступил в законную силу.