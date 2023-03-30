Мужчину осудили за оскорбление по WhatsApp в Усть-Каменогорске

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Мужчину признали виновным по статье 131 Уголовного кодекса (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным суда, находясь в кафе, Ф. по мессенджеру WhatsApp и посредством SMS отправил бывшей жене сообщения оскорбительного характера.

"Вина мужчины подтверждена показаниями потерпевшей, скриншотами с сотового телефона, заключением эксперта, из которого следует, что в сообщениях, отправленных подсудимым, содержатся слова, выраженные в неприличной форме и содержащие признаки оскорбления чести и достоинства потерпевшей", - пояснили в суде.

Горожанин признан виновным, ему назначен штраф в размере 25 МРП, или 76 575 тенге.

Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в сумме 100 000 тенге.