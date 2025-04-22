Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, К. узнал от потерпевшего А. о том, что его родственница арестована по обвинению в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта. Не имея реальных связей в правоохранительных органах, подсудимый представился посредником и убедил потерпевшего, что может "договориться" с полицией о переквалификации обвинения на более мягкую статью. За свои "услуги" он получил 50 тысяч долларов.

На деле никакой помощи он оказать не мог — деньги были похищены, а пострадавшим причинён ущерб в особо крупном размере.

Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, очная ставка, а также заключение судебно-психолого-филологической экспертизы.

Прокурор просил суд назначить К. 5 лет лишения свободы, в то время как сторона защиты настаивала на более мягком наказании. Суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние. Отягчающих факторов выявлено не было.

В результате К. признан виновным и приговорён к 5 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.