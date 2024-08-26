Мужчину осудили за изнасилование 11-летней девочки в Павлодаре

Жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании 11-летней девочки. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области огласили приговор педофилу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. При оглашении и разъяснении приговора суда стало известно, что 52-летнего мужчину обвинили в изнасиловании малолетней девочки. Задержали его весной 2024 года, но само преступление было совершено четыре года назад. Девочка лишь недавно решилась рассказать своей тёте о пережитом.

"Несовершеннолетняя потерпевшая как в ходе досудебного расследования, так и в судебном заседании конкретно указывала на подсудимого как на лицо, которое её изнасиловало 16 мая 2020 года, когда ей было 11 лет. С применением насилия, против её воли. Показания она подтвердила в присутствии законного представителя - своей мамы и адвоката. И настояла на проведении очной ставки с подсудимым. Мама девочки рассказала, что 16 мая ей нужно было срочно уйти на работу, в связи с чем она оставила малолетнюю дочь у подсудимого, находящего в состоянии алкогольного опьянения. Задавался судом вопрос: "Почему вы видите, что подсудимый находится в состоянии опьянения и оставляете малолетнюю дочь у него?". Женщина сказала, что доверяла, поэтому оставила дочь", - пояснил судья Нурлан Айтбаев.

Суд установил, что после изнасилования мужчина запретил девочке рассказывать кому-либо о случившемся, в противном случае пригрозил, что убьёт её. Из-за страха малолетняя и молчала на протяжении нескольких лет.

Мужчина полностью отрицал свою причастность к изнасилованию. Настаивал, что трудился табунщиком в Баянаульском районе и как раз в мае 2020 года был в степи, а потому никак не мог изнасиловать малолетнюю в Павлодаре. Однако суд указал, что 100-процентного подтверждения слов мужчины не нашли.

"Показания сожительницы подсудимого о том, что якобы он 16 мая 2020 года находился в Баянаульском районе, суд опроверг тем, что подсудимый её сожитель, следовательно она заинтересована в том, чтобы увести мужчину от уголовной ответственности", - пояснил Нурлан Айтбаев.

Суд пришёл к выводу, что потерпевшая говорит правду, и вынес обвинительный приговор, признав жителя Павлодара виновным по части 4 статьи 120 УК РК и назначив 20 лет заключения.

В ходе пояснения приговора судья указал, что на заседании был также допрошен ещё один мужчина, с которым с 2021 года мама малолетней стала сожительствовать. В отношении него на данный момент ведётся расследование также по факту изнасилования падчерицы, той самой потерпевшей девочки.