Мужчину обнаружили мёртвым с застрявшей в заборе головой

Фото: vgoroden.ru

В российском городе Нижний Новгород мужчина погиб, застряв в заборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

По данным регионального главка МЧС, 3 мая прохожие позвонили спасателям и заявили, что заметили мужчину, застрявшего головой в металлическомзаборе.

Прибывшие на место специалисты констатировали смерть мужчины. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства его гибели. Также полицейские устанавливают личность погибшего.