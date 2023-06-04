- Уникальный документ истории Казахстана найден в московском архиве 04:36 34
- Мужчину обнаружили мёртвым с застрявшей в заборе головой 03:55 197
- ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси 02:17 309
- Токаев завершил рабочий визит в Турцию 01:02 396
- Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз 00:28 568
- Из-за суицидов прокуратура предлагает ограничить доступ на крыши многоэтажек 03.06.2023 542
- Крупный лесной пожар тушат в Акмолинской области 03.06.2023 667
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 565
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 495
- Самое длинное лоскутное одеяло сошьют в Астане в честь Дня госсимволов 03.06.2023 665
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 459
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 773
- Жара продолжает надвигаться на Казахстан 03.06.2023 505
- Эрдоган принял присягу в Анкаре 03.06.2023 522
- В Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей 03.06.2023 495
- Купалась с одноклассниками: 15-летняя школьница утонула в Карагандинской области 03.06.2023 604
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 563
- Названа официальная причина снятия Рыбакиной с "Ролан Гаррос"-2023 03.06.2023 811
- Специальная рабочая группа выявила 160 нарушений в работе "Озенмунайгаз" 03.06.2023 497
- Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области 03.06.2023 496
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 666
- "Историю одного неба" Димаша показали в рамках дней культуры Казахстана в Великобритании 03.06.2023 584
- На слухи о задержании своих сотрудников отреагировали в ГАСК Алматы 03.06.2023 600
- На цветочных клумбах в центре Петропавловска выросла конопля 03.06.2023 601
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 751
- Женился наследный принц Иордании 03.06.2023 984
- В полиции прокомментировали задержание на "Алтын Орде" 03.06.2023 791
- Казахстан завоевал две медали в первый день суперфинала по синхронному плаванию в Испании 03.06.2023 899
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 785
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 592
- Железнодорожная катастрофа в Индии: число погибших выросло до 288 03.06.2023 742
- Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 03.06.2023 950
- "Актобе" — "Шахтёр": поможет ли хозяевам новый газон 03.06.2023 756
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 999
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 669
- Более 200 человек погибли в результате столкновения поездов в Индии 03.06.2023 973
- Жителям Астаны и ещё четырёх городов рекомендуют сократить прогулки в субботу 03.06.2023 12599
- Тонны ядохимикатов растеклись в лесу СКО 03.06.2023 681
- Дежурный по переезду предотвратил столкновение поезда с автомобилями в Актобе 03.06.2023 955
- За билет в Россию пыталась продать своего младенца кыргызстанка 03.06.2023 709
- Сотрудники ДЧС ВКО пришли на помощь к щенку, вооружившись сосиской 03.06.2023 687
- Cтали известны подробности суицида школьницы в СКО 03.06.2023 2541
- Жителей Петропавловска заставляют оплачивать ранее выставленные бизнесменам счета за тепло 03.06.2023 1081
- Полицейские сняли с петли мужчину в Шымкенте 03.06.2023 906
- Всемирно известный экономист едет в Астану с книгой про Казахстан 03.06.2023 818
- Путинцева не сумела выйти в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 03.06.2023 765
- Медики рассказали о состоянии учителей из Уральска, выживших в смертельном ДТП 02.06.2023 719
- Обсудили последствия войны - Шарль Мишель рассказал о разговоре с Токаевым 02.06.2023 886
- Социальный работник: от наименования к престижной профессии 02.06.2023 629
- 16 лет заключения запросил для шымкентского стрелка прокурор 02.06.2023 814
- Какие мероприятия пройдут в День государственных символов в Алматы 02.06.2023 634
- Грязь на каждом шагу: во что превратился один из красивейших мостов Астаны 02.06.2023 792
- Токаев выделяется на фоне других в ЕАЭС - СМИ Франции 02.06.2023 834
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 903
- Наркотики в карасях везла на продажу бабушка в России 02.06.2023 1055
- На субсидирование сельского хозяйства в Мангистау выделено 1,9 млрд тенге 02.06.2023 670
- Дорогой подарок сделал отцу 19-летний чемпион мира по боксу из Казахстана 02.06.2023 1568
- Казахстан не попал в список свободных от ящура стран 02.06.2023 747
- В Мангистау построят 21 школу на 22 000 мест 02.06.2023 766
- Американский военный дрон уничтожил своего оператора 02.06.2023 1013
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 850
- Токаев пригласил европейские вузы открыть филиалы в Казахстане 02.06.2023 721
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 615
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 618
- Токаев пригласил европейских партнёров принять участие в развитии портов Каспия 02.06.2023 843
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 705
- Борьба за образование. Столичные родители третий день дежурят у школы, чтобы записать детей 02.06.2023 1101
- "Таксиста-рецидивиста" привлекли за приставание к датскому туристу в аэропорту Астаны 02.06.2023 907
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 657
- 17 миллионов звонков с подменных номеров заблокировали борцы с интернет-мошенничеством в РК 02.06.2023 673
- До 2025 года в Мангистау реализуют семь крупных проектов по опреснению воды 02.06.2023 859
- На 8 млрд тенге задали вопросы жители акиму Карагандинской области 02.06.2023 752
- Антикор не нашёл нарушений в работе главы управления развития человеческого потенциала Туркестанской области 02.06.2023 712
- Конституционный суд признал неконституционным одно из требований при усыновлении ребенка 02.06.2023 767
- Айбек Смадияров возглавил новый департамент в МИД РК 02.06.2023 718
- Сотрудницу департамента госдоходов Астаны поймали на взятке в 20 млн тенге 02.06.2023 1311
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 670
- "Полицейские превратились в обслуживающий персонал" - глава МВД о ночных клубах Астаны 02.06.2023 864
- Замгендиректора "ОзенМунайГаза" задержали в Мангистау 02.06.2023 652
- Наркорынок в Астане стремительно расширяется — в МВД озвучили статистику 02.06.2023 850
- LOADING...
Сегодня, 03:55
199
199Фото: vgoroden.ru
Мужчину обнаружили мёртвым с застрявшей в заборе головой
В российском городе Нижний Новгород мужчина погиб, застряв в заборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
По данным регионального главка МЧС, 3 мая прохожие позвонили спасателям и заявили, что заметили мужчину, застрявшего головой в металлическомзаборе.
Прибывшие на место специалисты констатировали смерть мужчины. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства его гибели. Также полицейские устанавливают личность погибшего.
Поделитесь:
-
Trend news
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 557
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 489
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 761
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 660
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 749
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 779
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 994
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 2841
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 1287
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 800
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1085
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 1920
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1332
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1521
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 1399
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2313
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1747
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1242
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6568
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1127
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 2962
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5034
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1265
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2359
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2533
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11306
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1827
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14473
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1528
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1314
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2217
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2293
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2064
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2097
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42410
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5607
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2579
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2149
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11118
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2396
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1813
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2360
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1769
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2462
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1701
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2844
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1581
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1961
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1802
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1980
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16777
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2193
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1864
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4979
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2923
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3197
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4508
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6872
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2973
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2229
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5540
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3915
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4554
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3499
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 3299
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2494
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2389
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2485
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2267
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7733
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2539
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2514
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11723
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 3317
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2675
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10391
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 3074
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2665
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2659
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2591
-
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 455
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 558
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 589
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 667
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 903
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 849
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 614
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 615
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 704
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 656
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 669
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 633
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 739
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1121
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1125
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 1920
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1248
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1238
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1747
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1119
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1208
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1231
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1243
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1391
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1295
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1691
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1657
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2064
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1618
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1693
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1735
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2509
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2590
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2105
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1670
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2532
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2142
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2301
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2706
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2625
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2227
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2636
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2240
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2511
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2422
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2639
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2888
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2490
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2745
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2449
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2449
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2461
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2735
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2766
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2561
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2921
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2814
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2740
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5236
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3469
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3490
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3750
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3739
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3519
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3473
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4683
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3439
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3689
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4057
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3906
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3943
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3615
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4166
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3752
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 4123
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3781
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3912
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5590
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 4276
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4332