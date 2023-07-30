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Мужчину насмерть завалило землёй в Акмолинской области
Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, оказавшегося под завалом в траншее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
27 июля в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило телефонное сообщение медсестры о том, что в дачном массиве Акколя при проведении сантехнических работ скончался 59-летний мужчина. Полицейские осмотрели раскопанную во дворе дома траншею шириной 1,5 метра и глубиной два метра.
Установлено, что 27 июля около 16:30 59-летний мужчина по устному договору с владельцем дома выполнял работу по раскопке траншеи для прокладывания водопроводной трубы, спустившись в траншею глубиной два метра. В ходе утрамбовки траншеи произошёл обвал верхней части земли, в результате чего мужчина остался под завалом и от полученных травм скончался на месте.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа в ИСЭ Астаны.
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