Мужчину на сёрфинг-доске унесло в Каспий
Сегодня, 23:26
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Сегодня, 23:26Сегодня, 23:26
34Фото: МЧС РК/Telegram
Сотрудники МЧС Казахстана спасли мужчину во время патрулирования побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.
Они доставили на берег мужчину, которого из-за ветра на сёрфинг-доске течением унесло в море.
Спасённый в медицинской помощи не нуждался.
Ранее сотрудники ЧС спасли четырёх мужчин, которые вышли на самодельной доске в Каспийское море и не смогли самостоятельно выбраться на берег.
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