  • 3 Июня, 23:32
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Мужчину на сёрфинг-доске унесло в Каспий

Сегодня, 23:26
АВТОР
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МЧС РК/Telegram Сегодня, 23:26
Сегодня, 23:26
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Фото: МЧС РК/Telegram

Сотрудники МЧС Казахстана спасли мужчину во время патрулирования побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

Они доставили на берег мужчину, которого из-за ветра на сёрфинг-доске течением унесло в море.

Спасённый в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сотрудники ЧС спасли четырёх мужчин, которые вышли на самодельной доске в Каспийское море и не смогли самостоятельно выбраться на берег.

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