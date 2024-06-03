Мужчину на сёрфинг-доске унесло в Каспий

Сотрудники МЧС Казахстана спасли мужчину во время патрулирования побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

Они доставили на берег мужчину, которого из-за ветра на сёрфинг-доске течением унесло в море.

Спасённый в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сотрудники ЧС спасли четырёх мужчин, которые вышли на самодельной доске в Каспийское море и не смогли самостоятельно выбраться на берег.