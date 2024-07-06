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Мужчину на надувной лодке унесло течением в Актобе

Сегодня, 18:05
АВТОР
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ufa-lodki.ru Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: ufa-lodki.ru

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли 22-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня при патрулировании побережья реки Илек города Актобе спасателями Оперативно-спасательного отряда спасен и доставлен на берег мужчина 2002 года рождения. Как выяснилось, 22 летнего парня унесло течением на надувной лодке. В медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.

В МЧС попросили казахстанцев неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

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