Мужчину на надувной лодке унесло течением в Актобе

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли 22-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня при патрулировании побережья реки Илек города Актобе спасателями Оперативно-спасательного отряда спасен и доставлен на берег мужчина 2002 года рождения. Как выяснилось, 22 летнего парня унесло течением на надувной лодке. В медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.