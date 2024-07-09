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  • BAIGENEWS

Мужчину на надувной лодке унесло течением в Актау

Сегодня, 11:22
АВТОР
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скриншот Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: скриншот

37-летнего мужчину, уплывшего далеко от берега, спасли в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели города Актау доставили на берег мужчину 1987 года рождения, которого на надувной лодке унесло течением. В медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.

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