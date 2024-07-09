Мужчину на надувной лодке унесло течением в Актау
Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22Сегодня, 11:22
116Фото: скриншот
37-летнего мужчину, уплывшего далеко от берега, спасли в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели города Актау доставили на берег мужчину 1987 года рождения, которого на надувной лодке унесло течением. В медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.