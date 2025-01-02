В Атырауской области за помощью спасателей обратился мужчина, который застрял посреди трассы в непогоду на заглохшем мотоцикле, передаёт BaigeNews.kz.

"В Исатайском районе мужчина 1995 года рождения на мотоцикле направился из села Кызылуй в село Аккыстау по грунтовой дороге. Проехав несколько десятков километров мотоцикл сломался, после чего он обратился за помощью к спасателям. Силами МЧС мужчина спасен и доставлен в село Аккыстау", — говорится в сообщении.