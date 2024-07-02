Мужчину избили за то, что он разбудил пассажира автобуса в пригороде Павлодара

Мужчина получил удар в лицо, а потом его избили ногами на остановке в пригородном селе Павлодарское. Это стало некой "благодарностью" за то, что он разбудил задремавшего пассажира общественного транспорта. Простить к себе такое отношение впоследствии не смог и обратился в полицию. В суде материал рассмотрели по факту умышленного причинения средней степени тяжести вреда здоровью, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В приговоре суда №2 указано, история произошла в середине марта 2024 года. Житель села Павлодарское в 10 вечера возвращался домой на автобусе. Был в состоянии опьянения, а потому его укачало, и он уснул. За несколько остановок до конечной из салона автобуса стал выходить мужчина и решил разбудить пассажира.

Дальше история начала развиваться не в дружеской обстановке. Проснувшийся пассажир в ситуации разбираться не стал. Из автобуса вышел, но после набросился на мужчину, прервавшего его сон.

"Подсудимый в суде в предъявленном обвинении вину признал полностью и показал суду, что, действительно, 15 марта 2024 года около 22:00 часов на автобусной остановке, расположенной в селе Павлодарское кулаком левой руки, нанес один удар в область лица Б., от которого последний потеряв равновесие, упал на землю. После чего нанес еще удары в область корпуса тела и головы Б.", - говорится в приговоре суда №2.

Потерпевший, к слову, прощать обидчика не стал. В суде заявил, что на примирение не готов идти, учитывая, что после удара кулаком в лицо лишился верхних зубов, получил перелом ребер.

Учитывая обстоятельства суд пришел к выводу назначить все же наказание без лишения свободы. Жителю пригородного села назначили год ограничения свободы.