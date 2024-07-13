  • 13 Июля, 20:47
  • BAIGENEWS

Мужчину и женщину на куске пенопласта унесло течением в Костанае

Сегодня, 20:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
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Фото: МЧС РК

Операция по спасению мужчины и женщины развернулась в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня на реке Тобол в Костанае.

"Мужчина и женщина плавали по реке на самодельном плавсредстве из пенопласта, в результате чего их унесло течением. В медицинской помощи не нуждались", — рассказали в МЧС.

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