  • 14 Июля, 18:20
  • BAIGENEWS

Мужчину и троих детей на лодке спасли в Акмолинской области

Сегодня, 17:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24
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Фото: МЧС РК

В селе Зеренда сотрудники МЧС спасли мужчину и троих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошёл в 100 метрах от побережья озера.

"Спасены и доставлены на берег мужчина и трое детей, которые из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.

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