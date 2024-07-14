Мужчину и троих детей на лодке спасли в Акмолинской области
Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
77Фото: МЧС РК
В селе Зеренда сотрудники МЧС спасли мужчину и троих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошёл в 100 метрах от побережья озера.
"Спасены и доставлены на берег мужчина и трое детей, которые из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.
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