Мужчину и троих детей на лодке спасли в Акмолинской области

В селе Зеренда сотрудники МЧС спасли мужчину и троих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошёл в 100 метрах от побережья озера.

"Спасены и доставлены на берег мужчина и трое детей, которые из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.