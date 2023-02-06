Мужчину, гнавшегося за подростком, разыскивают в Костанае

Фото: polisia.kz

Погоня мужчины в балаклаве за подростком попала на видео в Костанае. Полиция разыскивает "бегуна", передаёт BaigeNews.kz.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл накануне в районе "Детского мира" по Баймагамбетова-Аль-Фараби. Подросток якобы кричал о помощи, но никто из прохожих на это не отреагировал.

"Принимаются меры для установления личности мужчины и его задержания. Подросток не подтвердил показания, что гнавшийся за ним человек был с ножом. Он сообщил, что неизвестный ему человек подошёл на улице, что-то сказал (он не расслышал, что именно), и парень начал убегать. Добежав до магазина, он попросил о помощи, а гнавшийся за ним неизвестный побежал дальше. По данному факту принимаются все необходимые меры", - уточнили в полиции.