Мужчину держали в рабстве в области Абай

Министерство внутренних дел активно противодействует торговле людьми и борется со связанной с ней организованной преступностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В конце ноября подразделениями по борьбе с организованной преступностью проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик", в ходе которого выявлено 44 преступления.

На основании собранных материалов по делу о незаконной деятельности ОПГ, связанной с "трафиком" людей, начато два досудебных расследования.

Так, в Астане пресечена деятельность организованной преступной группы, участвующей в схеме сексуальной эксплуатации. В результате операции арестовано пять подозреваемых.

В Павлодарской области также прекращена деятельность аналогичной организованной преступной группы. К уголовной ответственности привлекаются еще пять фигурантов.



Также, проделана работа по выявлению фактов трудовой эксплуатации. В области Абай задержан владелец крестьянского хозяйства, который на протяжении трех лет подвергал трудовой эксплуатации 40-летнего мужчину, применяя физическое насилие. Потерпевшему оказана медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, в городе Конаев в одном из казино выявлены факты оказания услуг интимного характера на системной основе. В полицию доставлено 14 лиц, в том числе персонал данного заведения.

Аналогичные преступления выявлены по всей стране. Мероприятия в данном направлении продолжаются.