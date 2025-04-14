Аральский районный суд привлёк к административной ответственности мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбил невестку. Суд назначил ему арест сроком на 5 суток, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Кызылординской области. Согласно материалам дела, мужчина по фамилии Ж., находясь в нетрезвом состоянии, использовал нецензурную брань в адрес своей невестки, тем самым проявив к ней неуважение и нарушив общественный порядок.

Потерпевшая сообщила суду, что подобные ситуации происходят не впервые и попросила принять меры. Вина мужчины была подтверждена представленными доказательствами.

Суд признал гражданина Ж. виновным по части 1 статьи 73 Кодекса об административных правонарушениях РК. В качестве наказания он получил 5 суток административного ареста.

Дополнительно суд установил в отношении мужчины особые требования: в течение трёх месяцев ему запрещено употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества.