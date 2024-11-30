  • 30 Ноября, 06:24
  • BAIGENEWS

Мужчину арестовали за нецензурную брань в полиции Астаны

Он выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей.

Сегодня, 04:54
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:54
Сегодня, 04:54
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Астане мужчину арестовали на 15 суток за нецензурную брань в отделе полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на административный суд.

"М. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района Алматы города Астана, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей. На судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим", – сообщили в суде.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток.

"Наказание назначено с учётом степени и характера деяния, связанного с проявлением неуважения к обществу и совершённого в состоянии алкогольного опьянения, с целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых правонарушений", – пояснили в суде.

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