Мужчину арестовали за нецензурную брань в полиции Астаны

В Астане мужчину арестовали на 15 суток за нецензурную брань в отделе полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на административный суд.

"М. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района Алматы города Астана, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей. На судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим", – сообщили в суде.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток.