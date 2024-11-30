Мужчину арестовали за нецензурную брань в полиции Астаны
Он выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане мужчину арестовали на 15 суток за нецензурную брань в отделе полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на административный суд.
"М. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района Алматы города Астана, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей. На судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим", – сообщили в суде.
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток.
"Наказание назначено с учётом степени и характера деяния, связанного с проявлением неуважения к обществу и совершённого в состоянии алкогольного опьянения, с целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых правонарушений", – пояснили в суде.
Самое читаемое
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Как привить казахстанским детям привычки здорового питания
- Какие изменения ждут знаковые спортобъекты Алматы
- Изнасилование в Бурабае: на бывшего полицейского завели уголовное дело
- В Грузии начались стихийные демонстрации