В 2024 году Казахстан продолжил борьбу с гендерным разрывом в оплате труда, но цифры все еще говорят о явных различиях между мужчинами и женщинами, передаёт BaigeNews.kz. Среднемесячная зарплата по стране выросла на 12,1%, составив 361,8 тыс. тг. Однако в разных регионах и отраслях наблюдаются существенные различия. Например, в Атырауской области зарплата почти в два раза выше, чем в самых низкооплачиваемых регионах, таких как Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

Наибольший уровень зарплат традиционно был зафиксирован в Атырауской области: 539,8 тыс. тг. Далее следуют Мангистауская и Улытауская области, а также Алматы и Астана. Наименьшие заработные платы были отмечены в Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях.

В отраслевом разрезе самые высокие зарплаты наблюдались в горнодобывающей промышленности (688,3 тыс. тг), секторе финансов и страхования (664,2 тыс. тг), а также в информационно-коммуникационной сфере (550,7 тыс. тг).

В гендерном разрезе в 2024 году заработная плата мужчин составила 402,9 тыс. тг — на 11,5% больше, чем годом ранее. У женщин показатель достиг лишь 323,5 тыс. тг, увеличившись на 13,2% за год.

Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами составила 24,6%.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты среди мужчин были зафиксированы в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, а самые низкие — в Туркестанской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областях.

У женщин ситуация несколько иная: наибольший уровень зарплат был отмечен в Алматы, Атырауской области и Астане, а наименьший — в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Жетысуской областях.

Наибольший разрыв в зарплатах наблюдался в Мангистауской (71,1%), Атырауской (71%), Улытауской (48,7%), Карагандинской (35,2%) и Актюбинской (35%) областях, наименьший разрыв - в Шымкенте (1,5%), а также в Туркестанской (1,7%) и Жетысуской (2,9%) областях.

Из всех 20 регионов РК только в Алматинской области женщины зарабатывали больше мужчин (на 0,9%).

Напомним: в разрезе видов деятельности, как уже было сказано, наибольшие зарплаты в 2024 году наблюдались в секторе финансов и страхования, горнодобывающей промышленности и информационно-коммуникационной сфере.

Так вот, мужчины в этих отраслях в среднем получали 773,8 тыс., 715,5 тыс. и 587,6 тыс. тг соответственно. При этом средние зарплаты женщин в тех же сферах за аналогичную работу составляли лишь 592,3 тыс., 584,8 тыс. и 490,7 тыс. тг. Разница между зарплатами мужчин и женщин в этих секторах составила 30,6%, 22,3% и 19,8% соответственно.

Среди крупных отраслей экономики наименьший разрыв между зарплатами мужчин и женщин наблюдался в агропромышленном комплексе (5,6%), секторе административных и вспомогательных услуг (5,7%), а также в сфере искусства, развлечений и отдыха (8,6%).

Единственная крупная отрасль, в которой женщины зарабатывают больше мужчин — образование, здесь разница в 2024 году составила 9,7% в пользу женщин.

Такой разрыв в оплате труда вызван рядом факторов: от дискриминации и социальной сегрегации на рынке труда до так называемого "штрафа за материнство". Мировая статистика, включая данные по Европе, показывает, что Казахстан в плане pay gap значительно отстает от стран с меньшими различиями в зарплатах. Например, в Люксембурге или Бельгии разница в оплате труда составляет менее 1%.

Таким образом, несмотря на постепенные улучшения, Казахстану предстоит проделать еще большой путь, чтобы достичь гендерного равенства в вопросах оплаты труда и устранения дискриминации женщин на рынке.