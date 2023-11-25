Мужчина живёт на скамейке рядом с акиматом Караганды

На одной из улиц Караганды, по словам местных жителей, проживает мужчина без определенного места жительства. Расположился он прямо на скамейке недалеко от городского акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Неравнодушные люди дают мужчине еду и какую-то одежду, так как живет он подобным образом достаточно давно. Видео с подробностями прислали в Instagram редакции издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

Жители рассказывают, что рядом с магазином "Серебряный" по проспекту Н. Абдирова, 52 уже около полугода на лавочке спит мужчина. Идти куда-то он отказывается и подобный образ жизни его устраивает. В комментариях многие люди подтверждают, что беспрепятственное распитие спиртных напитков для него важнее, чем крыша над головой. Ведь в центрах адаптации этого делать не разрешат.

"На протяжении всего лета на лавке жил Сергей, спал, ел, и делал все свои дела. Недалеко от городского акимата. Местные жители кормили его. Жалко, это же человек. Есть какие-то службы, которые смогут его приютить хотя бы на время зимы? Как поняла, он пьет, дома нет, живет на лавке уже долгое время", — спрашивает карагандинка.

В комментариях к видео горожане также подтверждают, что его уже забирали в Центр месяц назад, но он оттуда сбежал.

"Его уже забирали в центр. Отмыли, переодели, но он сбежал оттуда. С месяц назад. Там пить не дают", — пишет жительница Караганды Надежда.

После запроса в акимат выяснилось, что этому человеку есть где жить, у него есть собственная недвижимость, поэтому ехать на временное проживание в Центр он ответил отказом.

"Мобильной службой социального патруля КГУ "Центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" г. Караганды (далее-Мобильная служба), 24 ноября был произведен выезд по адресу: пр. Н. Абдирова, магазин "Серебренный", где по приезду находился Сергей Викторович, 1960 года рождения. При беседе с ним он от предложенного временного проживания в Центре отказался, так как имеет свою квартиру по проспекту Нуркена Абдирова", — прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Однако в комментариях под опубликованным видео люди говорят, что квартиру у него отобрали.

"Я живу в этом районе. Он вот тут на скамейке и живёт. Ему очень многие люди помогают. Как-то женщина сказала, он вот в соседнем доме жил и квартиру у него отобрали. Эта женщина была его соседка. А жить в условиях приемника или центра помощи Сергей не хочет", — пишет Эйва.

Также в акимате сообщили, что мобильной службой регулярно проводятся рейдовые мероприятия в местах нахождения лиц без определенного места жительства.