В России в Забайкальском крае задержали мужчину, подозреваемого в избиении своей 10-месячной дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

"По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил 10-месячную дочь, которая госпитализирована с травмами, относящимися к категории тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На место преступления направлены криминалисты для закрепления доказательств и назначения экспертиз.

Задержанному будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии").