Ночью на расстоянии около 500 метров от села Мадени Толебийского района Туркестанской области произошёл нестандартный инцидент: 36-летний мужчина решил спуститься в каньон глубиной 50 метров, но не смог выбраться обратно, передаёт BaigeNews.kz. Ситуация быстро приняла серьёзный оборот, когда турист понял, что выбраться самостоятельно невозможно.

Его друзья, не теряя времени, обратились за помощью к спасателям, набрав номер экстренной службы 112.

На место оперативно прибыла команда оперативно-спасательного отряда. Спасатели без промедления спустились к мужчине, обвязали его специальной страховочной системой и с помощью спасательной веревки аккуратно подняли на поверхность.

К слову, пострадавший не получил травм и отделался лёгким испугом.

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