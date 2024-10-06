Мужчина застрелил жену и себя во время ссоры

Накануне вечером группа специального назначения прибыла в тихий район Дуйсбурга - внутри квартиры, на крики из которой пожаловались соседи, правоохранители обнаружили трупы двух человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на BILD.

Жителей близлежащих домов эвакуировали, а район оцепили силами полиции. В скором времени на место преступления прибыла машина скорой помощи - впрочем, медики лишь констатировали смерть супругов.

По версии следствия, мужчина сначала застрелил свою жену, а затем себя. Соседи семейной пары рассказали, что погибший увлекался оружием.