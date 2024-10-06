  • 6 Октября, 11:52
  • BAIGENEWS

Мужчина застрелил жену и себя во время ссоры

Сегодня, 11:15
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Мужчина застрелил жену и себя во время ссоры Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
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Накануне вечером группа специального назначения прибыла в тихий район Дуйсбурга - внутри квартиры, на крики из которой пожаловались соседи, правоохранители обнаружили трупы двух человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на BILD.

Жителей близлежащих домов эвакуировали, а район оцепили силами полиции. В скором времени на место преступления прибыла машина скорой помощи - впрочем, медики лишь констатировали смерть супругов.

По версии следствия, мужчина сначала застрелил свою жену, а затем себя. Соседи семейной пары рассказали, что погибший увлекался оружием.

"Похоже, жена в последнее время боялась своего мужа. Он был помешан на оружии", - сообщил один из соседей.

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