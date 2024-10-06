Мужчина застрелил жену и себя во время ссоры
Сегодня, 11:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
108
Накануне вечером группа специального назначения прибыла в тихий район Дуйсбурга - внутри квартиры, на крики из которой пожаловались соседи, правоохранители обнаружили трупы двух человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на BILD.
Жителей близлежащих домов эвакуировали, а район оцепили силами полиции. В скором времени на место преступления прибыла машина скорой помощи - впрочем, медики лишь констатировали смерть супругов.
По версии следствия, мужчина сначала застрелил свою жену, а затем себя. Соседи семейной пары рассказали, что погибший увлекался оружием.
"Похоже, жена в последнее время боялась своего мужа. Он был помешан на оружии", - сообщил один из соседей.
Самое читаемое
- Педагог из Семея поделился секретом, как научить учеников любить школу
- Иностранца судят за убийство четырёх человек в ЗКО
- Пассажирский поезд сбил больше 20 коров в СКО
- Дождь, гроза и пожарная опасность: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Совершивший ДТП в Уральске сотрудник акимата был пьян