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Лента новостей

pavlodarnews.kz/Константин Шелков Сегодня, 10:37
33
Сегодня, 10:37
33
Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Мужчина застрелил собаку на автостоянке в Павлодаре

Павлодарские полицейские разыскивают мужчину, который, находясь в джипе на автостоянке, выстрели в собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

1 февраля в полицию поступило сообщение, что на автостоянке по улице Гагарина, 76 неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал. К указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.

"Проведён осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК — "Жестокое обращение с животными", — сообщил начальник Южного отдела полиции Павлодара Павел Павлов.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту. Собака в тяжёлом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.

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#жестокое обращение #животные #собака #Павлодар #оружие
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:37
33
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