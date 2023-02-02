Мужчина застрелил собаку на автостоянке в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Павлодарские полицейские разыскивают мужчину, который, находясь в джипе на автостоянке, выстрели в собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

1 февраля в полицию поступило сообщение, что на автостоянке по улице Гагарина, 76 неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал. К указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.

"Проведён осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК — "Жестокое обращение с животными", — сообщил начальник Южного отдела полиции Павлодара Павел Павлов.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту. Собака в тяжёлом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.