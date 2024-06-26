Мужчина зарубил жену из-за подозрений в измене

В Азербайджане муж убил жену из-за подозрений в измене, передаёт BaigeNews со ссылкой на media.az.

Теймур Оджагвердиев (1971 г.р.) убил свою жену - Атлас Оджагвердиеву, которая была младше него на 14 лет.

По словам брата покойной, супруги часто ссорились. Последний конфликт произошел 14 мая. Мужчина даже написал эту дату на стене дома, чтобы не забыть.

Местные жители рассказали, что в день происшествия скотина Т.Оджагвердиева проникла во двор соседа, и последний выразил в связи с этим недовольство. Спор между мужем и женой обострился именно после этого случая. Так, Т.Оджагвердиев неправильно понял цель прихода соседа к ним и, подозревая жену в измене, убил ее.

Отметим, что у супругов двое сыновей, которых не было дома во время инцидента.

По данному факту в Дашкесанской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР, ведется расследование. Т.Оджагвердиев задержан в качестве подозреваемого.