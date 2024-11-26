Мужчина заразился сибирской язвой в ЗКО

Случай сибирской язвы зарегистрирован в Казталовском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения ЗКО. В ходе эпидемиологического расследования был выявлено, что больной участвовал в вынужденном забое домашнего скота.

"Совместно с ветеринарными сотрудниками проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в полном объеме, в эпизоотическом очаге были проведены дезинфекционные мероприятия, очаг локализован. На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное, получает лечение согласно протокола диагностики и лечения. Все контактные лица находились под наблюдением медицинского работника с ежедневным осмотром кожных покровов, двукратной термометрией", - говорится в сообщении.

Новых случаев сибирской язвы не зарегистрировано.

К слову, сибирская язва – особо-опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся чаще всего поражением кожных покровов в виде карбункулов, сопровождающаяся лихорадкой, интоксикацией. Человек заражается сибирской язвой только от больных животных, т.к. больной человек для окружающих лиц не опасен. Возбудитель сибирской язвы в организм человека может попасть через мельчайшие ранки, царапины на коже, через дыхательные пути и инфицированное, недостаточно проваренное мясо.