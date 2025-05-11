Сегодня в районе Сарыарка спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения, передаёт BaigeNews.kz.

Молодой человек находился на арке моста "Караоткел".

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы, и спасатели оперативно прибыли на место. Мужчину благополучно спустили вниз и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.