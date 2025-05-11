Мужчина забрался на арку моста в Астане
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
191Фото: МЧС РК
Сегодня в районе Сарыарка спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения, передаёт BaigeNews.kz.
Молодой человек находился на арке моста "Караоткел".
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы, и спасатели оперативно прибыли на место. Мужчину благополучно спустили вниз и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.
Видео: МЧС РК
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