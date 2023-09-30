Мужчина взобрался на подвесной мост в Семее
Сегодня, 16:33
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Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
139Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В полицию Семея поступило сообщение от местного жителя, что на подвесную конструкцию автогужевого моста забрался 28-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Оперативно прибыв на место, полицейские подтвердили сообщение. Информацию незамедлительно передали спасательным подразделениям ДЧС области Абай.
"Полицейские осуществляли патрулирование и вели переговоры с молодым человеком до приезда спасателей. Сотрудники ДЧС при помощи альпинистского снаряжения поднялись на пилон подвесного моста, добрались до мужчины и спустили. В настоящее время 28-летний житель области доставлен в центр психического здоровья, с ним работают специалисты", — рассказали в полиции.
Причины подобного поступка выясняются.
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