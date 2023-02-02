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Мужчина выстрелил в собаку на автостоянке в Павлодаре
Павлодарские полицейские разыскивают мужчину, который, находясь в джипе на автостоянке, выстрели в собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
1 февраля в полицию поступило сообщение, что на автостоянке по улице Гагарина, 76 неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал. К указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.
"Проведён осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК — "Жестокое обращение с животными", — сообщил начальник Южного отдела полиции Павлодара Павел Павлов.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту. Собака в тяжёлом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.
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