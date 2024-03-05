Мужчина выпрыгнул с пятого этажа, пытаясь убежать от вымогателей

С начала 2024 года в Казахстане выявлено и пресечено более 130 фактов вымогательства, в том числе совершённых преступными группировками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 8 февраля на автодороге Астана – Павлодар задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области по подозрению в совершении тяжких преступлений. К примеру, они насильно посадили в машину двоих знакомых, вывезли на квартиру, избивали, угрожали оружием и удерживали двое суток, отобрав при этом 300 тысяч тенге и сотовый телефон. Более того, требовали ещё один миллион тенге. Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с пятого этажа. К счастью, он выжил, но получил множественные переломы. Подозреваемые, посадив второго потерпевшего в машину, пытались скрыться, но по дороге были задержаны. По данному факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В Уральске задержана преступная группа из числа студентов колледжа, которые совершали вымогательства, грабежи и мошенничества. По данному факту расследуется восемь уголовных дел и принимаются меры по установлению их причастности к другим преступлениям.

В Акмолинской области предотвращена разборка между двумя молодёжными группировками. На месте происшествия обнаружено и изъято травматическое и холодное оружие, дубинки, а также металлические и деревянные предметы, приспособленные для нанесения ударов. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой лиц.

По всем указанным фактам подозреваемые задержаны. Иная информация в интересах следствия не разглашается.