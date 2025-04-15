Мужчина выпал из окна и погиб в Актау
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
55Фото: iStock
В Казнете активно обсуждают трагедию, произошедшую 13 апреля в Актау, передаёт BaigeNews.kz. Мужчина упал из окна квартиры многоэтажного жилого комплекса "Инжу", расположенного в 30-м микрорайоне и приземлился на припаркованный под окнами автомобиль.
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Предварительная версия – суицид. В настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств инцидента.
Подробности о происшествии пока уточняются, следствие продолжается.
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