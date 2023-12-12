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Мужчина вынес десятки метров электрокабеля из горбольницы в Астане

Сегодня, 10:34
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: Baigenews.kz

80 метров электрического кабеля из городской больницы похитил мужчина в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозрительного мужчину, грузившего кабель в багажник автомобиля, заметил охранник больницы.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 29-летний местный житель, причастный к краже.

Мужчина заметил на территории больницы кабель, который монтировали и оставили электрики. Воспользовавшись удобным случаем, злоумышленник вынес 80 метров кабеля. Своими действиями похититель причинил материальный ущерб в размере 900 тысяч тенге", - сообщили в полиции.

Мужчина признался в краже, проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Проверяется причастность задержанного лица к аналогичным преступлениям на территории города.

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