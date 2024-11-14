Мужчина втерся в доверие и выманил у казахстанцев 337 млн тенге

Киберполицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на территории Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый, завоевав доверие жертв и обещая увеличение денежных средств, оформил на их имена онлайн-кредиты. Полученные деньги он потратил на личные нужды. В ходе проверки доказана его причастность к 87 случаям мошенничества, в результате чего потерпевшие понесли ущерб более чем в 337 млн тенге. В настоящее время подозреваемый арестован.

Также полицейские установили 22-летнего молодого человека, причастного к интернет-мошенничеству. Его задержали в Алматы.