Мужчина выиграл в лотерею благодаря своей овчарке
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
123Фото: petshop.ru
Житель США Роджер Соурс стал победителем лотереи благодаря своей собаке, передаёт BaigeNews со ссылкой на Daily Mirror. Он выбрал комбинацию чисел, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. К слову, этот документ обязателен в определенных штатах – только имея его можно заводить собаку.
Сумма, которую он получил, составила $50 тысяч. Соурс отметил, что планирует использовать выигранные деньги для погашения долгов, а остальные отложить.