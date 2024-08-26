Мужчина выиграл в лотерею благодаря своей овчарке

Житель США Роджер Соурс стал победителем лотереи благодаря своей собаке, передаёт BaigeNews со ссылкой на Daily Mirror. Он выбрал комбинацию чисел, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. К слову, этот документ обязателен в определенных штатах – только имея его можно заводить собаку.

Сумма, которую он получил, составила $50 тысяч. Соурс отметил, что планирует использовать выигранные деньги для погашения долгов, а остальные отложить.