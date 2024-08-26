  • 26 Августа, 10:11
  • BAIGENEWS

Мужчина выиграл в лотерею благодаря своей овчарке

Сегодня, 09:10
АВТОР
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petshop.ru Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: petshop.ru

Житель США Роджер Соурс стал победителем лотереи благодаря своей собаке, передаёт BaigeNews со ссылкой на Daily Mirror. Он выбрал комбинацию чисел, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. К слову, этот документ обязателен в определенных штатах – только имея его можно заводить собаку.

Сумма, которую он получил, составила $50 тысяч. Соурс отметил, что планирует использовать выигранные деньги для погашения долгов, а остальные отложить.

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