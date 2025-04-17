В Западно-Казахстанской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который попытался обмануть систему — и на время у него это получилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю".

Осенью 2024 года обвиняемый, по версии следствия, использовал поддельные 25 тысяч долларов и 10 тысяч евро для пополнения баланса в популярном лотерейном приложении Loto Club. Далее – выигрыш, обналичивание и исчезновение: мужчина вывел порядка 14 миллионов тенге, прежде чем дело заинтересовало экономических следователей.

Теперь мужчине предъявлены обвинения по статьям о сбыте поддельных денег и крупном мошенничестве. Материалы дела переданы в суд.

В Департаменте экономических расследований напоминают:

"Фальшивые деньги — это не игра. За их оборот предусмотрена уголовная ответственность вне зависимости от способа использования".

К слову, теперь реклама букмекерских компаний в СМИ в Казахстане допустима только в спортивных изданиях и на тематических каналах. Запрещается рассылка любой информации о ставках и азартных играх на номера сотовой связи.