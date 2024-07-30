  • 30 Июля, 15:20
  • BAIGENEWS

Мужчина выбросился из окна многоэтажки в Актобе

Сегодня, 14:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
karel.aif.ru Сегодня, 14:28
Сегодня, 14:28
115
Фото: karel.aif.ru

29-летний мужчина выбросился из окна 19-го этажа 25-этажного дома в Актобе, передаёт BaigeNews.

В полиции подтвердили информацию.

"Причины и мотивы выясняются. По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх