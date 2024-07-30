Мужчина выбросился из окна многоэтажки в Актобе
Сегодня, 14:28
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Сегодня, 14:28Сегодня, 14:28
115Фото: karel.aif.ru
29-летний мужчина выбросился из окна 19-го этажа 25-этажного дома в Актобе, передаёт BaigeNews.
В полиции подтвердили информацию.
"Причины и мотивы выясняются. По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.
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