Мужчина вернулся в казахстанскую глубинку после 30 лет жизни в Германии
Североказахстанец стал звездой соцсетей после переезда из Германии в село.
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История североказахстанца Дениса Шеминга вдохновила тысячи подписчиков. Прожив 30 лет в Германии, он решил кардинально изменить жизнь — и вернулся в родное село Нагорное Тайыншинского района, где всего 15 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Здесь, среди степей и уцелевших воспоминаний детства, он нашёл то, чего, по его признанию, не хватало в Европе — свободу, спокойствие и душевную гармонию.
"Сижу на кухне — всё перед глазами: дом дедушки, двор родителей… В Германии такого не было", — делится Денис.
В Казахстан он приехал один — родители и супруга остались за границей, не разделив его стремление. Но Денис не жалеет. Он самостоятельно ведёт хозяйство, разводит животных, делает сыр по собственным рецептам и оформляет дом в уникальном стиле — деревенский уют с европейскими деталями.
Кроме того, он активно делится своей новой жизнью в социальных сетях. Простые, искренние видео о повседневной жизни — кормление коз, строительство дома, прогулки по степи — набирают просмотры и находят отклик у тысяч зрителей. Сейчас у Дениса уже более 3 000 подписчиков.
"Тут всё, что надо: тишина, работа, улыбка на лице. Я даже немного подрабатывал пастухом — как мой дед", — с улыбкой рассказывает он.
Планы у Дениса серьёзные: он купил второй дом и планирует открыть небольшую гостиницу для гостей, которые захотят почувствовать деревенскую жизнь.
Ранее мы писали о том, что с начала 2025 года на свою историческую родину вернулись 3 203 этнических казаха, официально получив статус кандасов.
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