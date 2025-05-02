История североказахстанца Дениса Шеминга вдохновила тысячи подписчиков. Прожив 30 лет в Германии, он решил кардинально изменить жизнь — и вернулся в родное село Нагорное Тайыншинского района, где всего 15 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Здесь, среди степей и уцелевших воспоминаний детства, он нашёл то, чего, по его признанию, не хватало в Европе — свободу, спокойствие и душевную гармонию.

"Сижу на кухне — всё перед глазами: дом дедушки, двор родителей… В Германии такого не было", — делится Денис.

В Казахстан он приехал один — родители и супруга остались за границей, не разделив его стремление. Но Денис не жалеет. Он самостоятельно ведёт хозяйство, разводит животных, делает сыр по собственным рецептам и оформляет дом в уникальном стиле — деревенский уют с европейскими деталями.

Кроме того, он активно делится своей новой жизнью в социальных сетях. Простые, искренние видео о повседневной жизни — кормление коз, строительство дома, прогулки по степи — набирают просмотры и находят отклик у тысяч зрителей. Сейчас у Дениса уже более 3 000 подписчиков.

"Тут всё, что надо: тишина, работа, улыбка на лице. Я даже немного подрабатывал пастухом — как мой дед", — с улыбкой рассказывает он.

Планы у Дениса серьёзные: он купил второй дом и планирует открыть небольшую гостиницу для гостей, которые захотят почувствовать деревенскую жизнь.

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