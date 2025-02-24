В Сети опубликовали видео, на котором мужчина отрицает свою причастность к попытке похищения девочки. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"Некоторые источники сообщают, что мужчина на видеозаписи сказал малолетней девочке, что купит ей iPhone за 600 000 тенге, и обманным путем пытался ее похитить, но ему помешали прохожие. Инцидент произошел в городе Тараз, напротив центральной мечети", — говорится в описании к публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области сообщили, что сотрудники полиции установили и задержали 55-летнего мужчину. Его доставили в Управление полиции Тараза.

Выяснилось, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские передали его в Центр психического здоровья для дальнейшей изоляции.