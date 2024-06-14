Мужчина утонул во время рыбалки в СКО
Сегодня, 08:15
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Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
75Фото: newsnhk.com
В Северо-Казахстанской области во время рыбалки утонул пожилой мужчина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.
По информации пресс-службы департамента полиции, криминального следа в происшествии нет.
"Накануне в дежурную часть отдела полиции Мамлютского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи села Покровки этого же района во время рыбалки упал с лодки и утонул 61-летний мужчина. Тело погибшего было обнаружено водолазами департамента по чрезвычайным ситуациям", — прокомментировали в пресс-службе.
В прошлом году в водоемах области погибли пять человек, в том числе один ребенок. В этом году это первый случай гибели на воде.
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