Мужчина утонул в техническом канале Темиртау

Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

“В Темиртау 18 июня 2024 года спасателями Департамента по ЧС Карагандинской области в ходе поисковых работ обнаружено тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet”, - говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в месте, где это запрещено.