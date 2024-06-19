  • 19 Июня, 17:24
  • BAIGENEWS

Мужчина утонул в техническом канале Темиртау

Сегодня, 16:55
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: открытые источники

Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

“В Темиртау 18 июня 2024 года спасателями Департамента по ЧС Карагандинской области в ходе поисковых работ обнаружено тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet”, - говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в месте, где это запрещено.

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