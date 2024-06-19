Мужчина утонул в техническом канале Темиртау
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
79Фото: открытые источники
Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
“В Темиртау 18 июня 2024 года спасателями Департамента по ЧС Карагандинской области в ходе поисковых работ обнаружено тело мужчины, утонувшего в прудоохладителе технического канала Qarmet”, - говорится в сообщении.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в месте, где это запрещено.
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